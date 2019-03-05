"ياندكس" تقدم عرضا مغريا لمحبي هواتفها

أعلنت شركة "ياندكس" الروسية أنها خفّضت سعر هاتفها الذكي الذي طرحته في الأسواق منذ شهرين تقريبا.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن سعر "yandex phone" أصبح نحو 210 دولارات، بدلا من 270 دولارا، وأن الهدف من تخفيض السعر هو منافسة الشركات الأخرى الرائدة في سوق الهواتف.

وأكثر ما يميز هذا الهاتف هو كاميراته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (16+5) ميغابيكسل، والتي لا يبرز أي جزء منها من جسم الهاتف، بالإضافة إلى مجموعة التطبيقات المدمجة في برمجياته، والتي منها تطبيقات تساعد المستخدم في التسوق والحصول على أفضل وسيلة للتنقل داخل الأراضي الروسية.

وجاء الهاتف بشاشة بمقاس 5.56 بوصة، ودقة عرض 2160/1080 بيكسل، ومعالج نوع "Snapdragon 630"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وبطارية بسعة 3050 ميللي أمبير، ومنفذين لبطاقات الاتصال يمكن استخدام أحدهما لبطاقات الذاكرة الخارجية.

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كما زودته "ياندكس" بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وتقنية لضمان صوت واضح أثناء الاستماع للموسيقى.

المصدر: فيستي