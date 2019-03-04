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"Huawei" تطلق هاتفا رخيصا بـ 3 كاميرات

العالم الرقمي

youtube/ the Hacker 34
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أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "Huawei" تنوي إطلاق هاتف مميز بمواصفات منافسة وسعر مقبول.

ومن المفترض أن يحمل الهاتف الجديد اسم "P30 Pro"، ويزود بشاشة تملأ كامل واجهته الأمامية، بمقاس 6.15 بوصة، ودقة عرض+FULL HD، وأبعاد 19.5:9.

والأهم هو أن الجهاز سيزود بكاميرا أساسية بـ 3 عدسات، ودقة عرض (20+16+2) ميغابيكسل، تعمل مع مصباح إضاءة متطور، وحساس ليزري يساعدها على قياس المسافات وتحديد عمق الصورة، والتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

youtube/ CopyPasta

كما يتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالج "Kirin 980"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير. أما سعره فقد يكون 400 دولار أو أكثر بقليل.

المصدر: فيستي

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