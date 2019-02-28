براءات الاختراع تضع "آبل" أمام المحاكم مجددا

بدأت محكمة في ولاية تكساس الأمريكية بدراسة دعوى تقدمت بها شركة "FISI" ضد آبل، متهمة إياها بانتهاك قوانين براءات الاختراع.

وورد في نص الدعوى التي تقدمت بها "FISI"، في 11 فبرايرالجاري، أن "آبل انتهكت براءات الاختراع التي تعود لشركة BlackBerry، والتي طوّر مهندسوها شواحن USB مخصصة للهواتف والأجهزة الذكية، الأمر الذي تسبب للأخيرة بخسائر كبيرة".

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كما أكد نص الدعوى على أن "التكنولوجيا المستخدمة في جميع شواحن هواتف آيفون، من أول هاتف حتى XS، جميعها مطورة وفق براءات اختراع تعود لـ BlackBerry، وكذلك الأمر مع شواحن أجهزة iPad وMacBook".

وقالت "FISI" المملوكة من "BlackBerry"، إن "جميع شركات التقنية الكبرى كـ (إل جي) و(Canon) و(Huawei)، تستخدم براءات اختراع تعود لنا، وتدفع الأموال مقابل ذلك، لكن آبل تستخدم تلك البراءات ولا تدفع، رغم مطالبتنا إياها بالدفع مرات عدة".

المصدر: لايف. رو