القضاء الأمريكي يحاكم "آبل" بسبب "iPhone X"!

تلقت شركة آبل بلاغا من القضاء الأمريكي يعلمها بدعوى مرفوعة ضدها بسبب هواتف "iPhone X".

ووفقا للجهات المدعية، فإن "آبل خدعت مستخدميها فيما يتعلق بالمواصفات التي صرحت بها عن هواتف iPhone X، حيث ادعت أن حجم شاشات هذه الهواتف هو 5.8 بوصة، بينما يشكل في الواقع 5.6875 بوصة".

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كما أشارت الجهات المدعية إلى أن "آبل ضللت مستخدميها عندما أكدت أن دقة عرض شاشات هذه الأجهزة تساوي 2436/1125 بيكسل، بينما هي أقل من ذلك. كما أن سطوع هذه الشاشات ليس كما وصفته أثناء تسويقها لتلك الأجهزة".

ولا تعد هذه الدعوى الأولى التي تواجهها آبل بسبب تضليل المستخدمين، فقد تعرضت للعديد من الدعاوى الأخرى بسبب إخفائها عن زبائنها المواصفات الحقيقية لبطاريات الهواتف، أو مدة عملها الفعلية، وكذلك تضليل الناس فيما يتعلق بإبطاء عمل أجهزتها عمدا.

المصدر: فيستي