"موتورولا" تطلق هواتف رخيصة بمواصفات منافسة
استعرضت شركة موتورولا هواتف "Moto G7"، بمواصفات منافسة وسعر يتراوح ما بين 150 و300 يورو.
جاء الهاتف الأول "G7 Plus" بشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض (2270/1080) بيكسل، ومعالج "Snapdragon 636"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.
أما كاميرا الهاتف الأساسية فجاءت مزدوجة بدقة 16+5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبلغ سعر الهاتف 300 يورو.
أما سعر الهاتف الثاني "G7" فبلغ 250 يورو، وزود بمعالج "Snapdragon 632"، وكاميرا أساسية بدقة 12+5 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل.
وزودت الشركة الهاتف الأرخص "G7 Play"، وثمنه 150 يورو، بشاشة 5.7 بوصة، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.
المصدر: فيستي