هاتف "غبي" دون تطبيقات وإنترنت يحارب الإدمان!

صممت الشركة التجارية السويسرية "Punkt" هاتفا "أبكم" لا يمكنه الاتصال بالإنترنت، يمكن أن يساعد على التخلص من إدمان الهواتف الذكية.

Punkt

ويأتي الهاتف بشاشة صغيرة دون تطبيقات، وبسعر 400 دولار، ولكنه يتميز بتصميمه الأنيق وخفة وزنه وعدد من الميزات الحديثة، بما في ذلك جودة الصوت مع إلغاء الضوضاء، وشاشة مضادة للانعكاس وطلاء مضاد لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى ميزة شحن "micro-USB".

"Software Release v01.02.0051" ~ If you have the @punkt MP02, you really need to install this. Still some niggles for the team to fix unfortunately, but this is a great improvement. https://t.co/rT1WDSt8qKpic.twitter.com/BPrxLMDix7 — Thord D. Hedengren (@tdh) February 20, 2019

Always good to catch up with Petter and the team at @Punkt. Design-led devices for a more straightforward life. Curiously compelling products. #MWC19pic.twitter.com/ms3wN9eP3m — Ben Wood (@benwood) February 26, 2019

ولا يمكن لهاتف "MP02"، المعروض في مؤتمر الهواتف العالمي في برشلونة، القيام بأكثر من إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الهاتفية.

MP02 OS update 01: this has now been examined and approved by BlackBerry, and is about to be released. Note: before updating any OS it is essential to back up data. pic.twitter.com/ZcsNGPVyzn — Punkt. (@punkt) February 6, 2019

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ويذكرنا تصميمه البسيط بنسخة القرن الواحد والعشرين من هواتف نوكيا "brick". ولكن الهاتف الجديد يأتي بوزن أخف (88 غراما) وسمك أقل، ويعمل ببطاقات "sim"، ذات الحجم الحديث.

ويتيح الهاتف للمستخدم الوصول إلى شبكة 4G ذات النطاق الترددي، لإتاحة الاتصال بأجهزة مثل الكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية.

وقال بيتر نيبي، مؤسس "Punkt": "لقد أسست الشركة لتقديم بديل عملي لأولئك الذين أدمنوا استخدام التقنيات المتقدمة، التي سادت أنماط الحياة الحديثة. ويتمثل الهدف في استخدام التكنولوجيا لمساعدتنا على تبني عادات جيدة لحياة أقل ضوضاء".

المصدر: ديلي ميل