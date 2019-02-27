"Huawei" تطلق أول هاتف "5G" قابل للطي!

كشفت شركة "Huawei" خلال معرض "MWC" العالمي عن جهازها الجديد "Mate X"، أول هاتف "5G" قابل للطي.

وأهم ما يميز هذا الجهاز عن باقي الهواتف القابلة للطي هو تصميمه المميز الذي يجعل شاشته الكبيرة تطوى للخارج، ليتحول إلى هاتف ذكي بمقاس عادي، فعندما يكون هيكله مفتوحا على مصراعيه، يعمل "Mate X" كحاسب لوحي بشاشة بمقاس 8 بوصات، أما عند طيه، فتنقسم الشاشة إلى شاشتين، واحدة بمقاس 6.6 بوصة، وأخرى على الجهة المقابلة بمقاس 6.3 بوصة.

youtube/Чудо техники

ويتفرد "Mate X" أيضا بهيكل نحيف، فحتى عندما يطوى تبقى سماكته 11 ملم فقط، بينما تبلغ سماكة جهاز سامسونغ القابل للطي على سبيل المثال 17 ملم.

وجاءت شاشة الهاتف بمقاس 8 بوصات، ودقة عرض عالية (2480/2200) بيكسل. أما معالجه فـ "HiSilicon Kirin 980" عالي الأداء، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، والذاكرة الداخلية 512 غيغابايت، والبطارية بسعة 4500 ميللي أمبير. والأهم من ذلك هو أنه قادر على التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G"، والتي توفر سرعة كبيرة جدا في نقل البيانات.

المصدر: فيستي