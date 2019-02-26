"إل جي" تطلق هاتفا لشبكات 5G

استعرضت شركة "إل جي" جهاز "V50 ThinQ" المتطور، أول هواتفها المخصصة للعمل مع شبكات "5G".

وجاء الهاتف الجديد بهيكل أنيق من الزجاج مقاوم للماء والغبار، وبتصميم مستوحى من هواتف "V40 ThinQ" التي طرحتها "إل جي" مؤخرا.

ويمكن لهذا الهاتف التعامل بسرعة مع البيانات وشبكات الإنترنت، وحتى شبكات الجيل الخامس "5G"، بفضل معالج "Snapdragon 855" الأقوى من بين معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت، وبطاريته الكبيرة بسعة 4000 ميللي أمبير.

youtube/ PhoneArena

كما زودته "إل جي" بشاشة OLED بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض 2160/1080 بيكسل، وكاميرا أساس ثلاثية العدسات، بدقة 16+12+12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8+5 ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع.

المصدر: فيستي