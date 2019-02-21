أبرز مواصفات "Mi Mix 3" المتطور

طرحت شركة "Xiaomi" مؤخرا هاتف "Mi Mix 3" الذي صنف من بين أفضل الهواتف الموجودة حاليا.

ومن أبرز المواصفات التقنية للجهاز:

- شاشة "AMOLED" بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض +FHD، وأبعاد 19.5/9، محمية بطبقة من زجاج "Corning Gorilla Glass 5" المقاوم للصدمات والخدوش.

- معالج "Qualcomm Snapdragon 845" ثماني النوى عالي الأداء.

- معالج رسوميات "Adreno 630"، بتردد 710 هيرتز.

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+12 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.

youtube/ stupidmadworld

- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".

- Bluetooth 5.0 وNFC وUSB Type-C.

- بطارية بسعة 3200 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع "Quick Charge 4"، والشحن اللاسلكي.

- ماسح لبصمات الأصابع.

- الأبعاد: 157/74/8.4 ملم.

- الوزن: 218 غراما.

المصدر: فيستي