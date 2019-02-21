أبرز مواصفات "Mi Mix 3" المتطور
طرحت شركة "Xiaomi" مؤخرا هاتف "Mi Mix 3" الذي صنف من بين أفضل الهواتف الموجودة حاليا.
ومن أبرز المواصفات التقنية للجهاز:
- شاشة "AMOLED" بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض +FHD، وأبعاد 19.5/9، محمية بطبقة من زجاج "Corning Gorilla Glass 5" المقاوم للصدمات والخدوش.
- معالج "Qualcomm Snapdragon 845" ثماني النوى عالي الأداء.
- معالج رسوميات "Adreno 630"، بتردد 710 هيرتز.
- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+12 ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.
- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".
- Bluetooth 5.0 وNFC وUSB Type-C.
- بطارية بسعة 3200 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع "Quick Charge 4"، والشحن اللاسلكي.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- الأبعاد: 157/74/8.4 ملم.
- الوزن: 218 غراما.
المصدر: فيستي