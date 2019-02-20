ثمنا وأداء.. نشر قائمة بأفضل الهواتف في الأسواق

نشر موقع "Business Insider" تقييما جديدا لأفضل الهواتف الذكية التي طرحت في الأسواق العام الفائت، والتي تناسب سعرها مع أدائها الجيد.

وترأس القائمة هاتف "OnePlus 6T"، بفضل ميزاته المطورة، وسعره المنافس الذي لم يزد عن 550 دولارا فقط.

وفي المرتبة الثانية، حل هاتف "iPhone XR" الذي أشاد الخبراء بأدائه الجيد الشبيه بأداء هاتف "XS"، لكنه أرخص بـ 250 دولارا.

وجاء هاتف "Google Pixel 3" المعروف بأدائه الممتاز ثالثا في الترتيب، حيث تضاهي قدرة كاميراته الأحادية دقة أفضل كاميرات الهواتف المطروحة حاليا.

وشملت القائمة أيضا أجهزة مختلفة أهمها: "Pixel 3 XL" و"Galaxy Note" و"iPhone XS Max" و"LG V40" و"Samsung Galaxy S9 Plus" و"Galaxy S".

المصدر: Business Insider