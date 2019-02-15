"ماريو" يسطو على أموال مستخدمي الإنترنت!

حذّرت شركة "Bromium" المتخصصة بأمن المعلومات من ظهور فيروس إلكتروني جديد، يبتز مستخدمي الإنترنت ويسرق أموالهم.

وقال ماتيو روون، أحد الخبراء في الشركة: "أثناء تصفح مستخدمي الحواسب لمواقع الإنترنت، قد تظهر لهم رسالة إلكترونية على شاشة الحاسب تعلمهم بضرورة دفع أحد الفواتير المترتبة عليهم، عن طريق إيصال إلكتروني مرفق بها. وعندما يضغط المستخدم على صورة الإيصال، ستظهر له صورة ماريو بطل ألعاب الفيديو الشهير، وبعدها ستبدأ برمجيات GandCrab بالتغلغل داخل أنظمة الحاسب".

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وبعد أن يبدأ "فيروس ماريو" بالعمل داخل نظام الكمبيوتر، ستظهر للمستخدم مباشرة رسالة تطلب منه تحويل الأموال إلى حساب إلكتروني، تابع لقراصنة الإنترنت الذين ينشرون هذا النوع من الفيروسات.

ويشير الخبراء في "Bromium" إلى أن الفيروس منتشر بشكل أساس في إيطاليا حاليا، لكن العديد من المستخدمين في أوروبا أكدوا ظهوره في حواسبهم مؤخرا.

المصدر: فيستي