عصائر الفواكه الشائعة تحوي مستويات عالية من معدن سام

وجدت تقارير استقصائية أن عصائر الفاكهة التي تباع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تحتوي على مستويات مرتفعة من المعادن السامة.

وعثرت الاختبارات التي أجرتها المجموعة البحثية "Consumer Reports" غير الربحية، على مستويات خطيرة من المعادن بما في ذلك الكادميوم والرصاص والزئبق والزرنيخ، في 21 نوعا من العصائر من أصل 45 عصيرا تم اختباره.

ARSENIC found in 50% of kids' fruit juice, study reveals https://t.co/VApZf681wm — Jerry Kramer (@JKramer328) January 31, 2019

وحذر الخبراء من أن نصف كوب من العصير يوميا يمكن أن يرفع الزرنيخ في دم الأطفال إلى مستويات خطيرة.

ومن المثير للاهتمام أن الاختبارات السابقة لـ "Consumer Reports"، وجدت الزرنيخ والرصاص في عدد لا يحصى من أغذية الأطفال الرضع، ما يوحي بأن الأطفال قد يتعرضون لهذه المعادن بطرق مختلفة على أساس منتظم.

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وقال الكيميائيون الذين أجروا الاختبارات، إن آثار هذه المعادن خطيرة للغاية، وأوضح الكيميائي، توندي أكينلي، قائلا: "أظهرت جميع هذه المعادن تأثيرات عكسية على العقول النامية للأطفال والأنظمة العصبية لديهم، وهناك تأثيرات جانبية أخرى محتملة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تبحث فيها "Consumer Reports" عن المعادن في العصائر، حيث عثرت على مستويات عالية من الرصاص والزرنيخ في العصائر في تقرير صدر عام 2013.

ووجد التقرير الجديد مستويات أقل من المعادن التي عثر عليها سابقا، لكن الخبراء يؤكدون أن مستوياتها ما تزال أعلى مما ينبغي.

وحدد الخبراء عصائر الفاكهة التي تحتوي على المستويات الأعلى من المعادن، والتي يمكن أن تسبب ضررا للأطفال الذي يشربون أكثر من 100 ملل في اليوم، وهي عصائر التفاح والعنب والكمثرى وأيضا عصائر الفواكه المختلطة.

ومن الصعب التخلص من الزرنيخ في الطعام والشراب، وحتى إن استطعنا مقاومة آثاره السامة، فإن الدراسات تؤكد أن للمعدن آثارا ضارة على أجسامنا، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن الفئران الحوامل المعرضة للزرنيخ في الماء، كان لديها أطفال أصغر حجما ونمت بمعدل أبطأ.

المصدر: ديلي ميل