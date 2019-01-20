أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم

أذهلت نتائج الدراسات الأخيرة التي أجراها العلماء المجتمع، لأنها تشير إلى أن وباء العمى يهدد العالم في المستقبل القريب.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل نمط حياة الأطفال ونتائجه. فسنة بعد أخرى، يبدأ الأطفال بالتعرف الأجهزة الإلكترونية كالكمبيوتر والهواتف وغيرها، واستخدامها بعمر أصغر.

ويقضي الأطفال مع هذه الأجهزة فترات زمنية قياسية، وهذا يؤثر تأثيرا سلبيا جدا في شبكية العين ويسبب تدميرها.

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وأجرى الباحثون تجربة مماثلة على جرذان مخبرية، وضعت تحت ضوء يحاكي الضوء المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية.

وقسمت الجرذان إلى مجموعتين: الأولى تحت مرشح للضوء والثانية من دونه. وبعد مضي ثلاثة أشهر، اكتشف الباحثون ازدياد خطر إصابة المجموعة الثانية بالعمى بنسبة 23% بسبب موت خلايا شبكية العين.

كما اكتشف العلماء أن جفاف العين يعد من النتائج السلبية للإفراط في استخدام الكمبيوتر وبقية الأجهزة الإلكترونية.

المصدر: رامبلر