توضيح سبب قدرة سرطان شيطان تسمانيا على الانتقال بالعدوى

تعد الأمراض السرطانية غير معدية بشكل عام، إلا أن سرطان "شيطان تسمانيا" يصنف ضمن الأمراض المعدية.

ويفيد موقع "MedicalXpress" بأن باحثين من مركز بحوث الطب الجزيئي الأسترالي، وجامعة فيينا للعلوم البيطرية في أستراليا، تمكنوا من توضيح سبب كون سرطان شيطان تسمانيا معديا.

ودرس الباحثون كيفية انتقال الورم الوجهي الذي يصيب شيطان تسمانيا إلى الحيوانات الأخرى.

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وفسر الباحثون قدرة خلايا سرطان شيطان تسمانيا على الانتقال بقولهم: "يوجد على سطح الخلايا السرطانية مستقبل خاص (ErbB) نشط جدا. ويطلق هذا البروتين إشارات تحفز بروتينات (STAT3) التي تنظم عمل جينات معينة. ونتيجة لهذا، تنخفض قدرة منظومة المناعة في التعرف على علامات الخلايا السرطانية، وتزداد سرعة انقسام الخلايا السرطانية وتبدأ عملية تكون عناقيد انبثاث السرطان".

ووفقا للعلماء، فإن سرطان وجه شيطان تسمانيا تطور من خلية واحدة، ولكنه قضى على 90% من حيوان شيطان تسمانيا.

ويقترح العلماء من أجل حماية حيوان شيطان تسمانيا من الانقراض، استخدام مستحضرات طبية تكبح نشاط المستقبل "ErbB".

ويعد شيطان تسمانيا حيوانا بريا يعيش في جزيرة تسمانيا الأسترالية ويتغذى على اللحوم، لونه أسود وأحيانا تظهر بقع بيضاء على وجهه وظهره.

المصدر: وكالات