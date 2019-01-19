منظمة الصحة تكشف التهديدات الرئيسة للصحة في عام 2019

كشف خبراء منظمة الصحة العالمية التهديدات الرئيسة لصحة سكان المعمورة خلال عام 2019.

ووضع خبراء المنظمة تلوث الهواء الجوي في المرتبة الأولى في قائمة التهديدات الصحية، لأن الناس يستنشقون يوميا مركبات خطرة تؤدي إلى وفاة سبعة ملايين شخص مبكرا.

وجاء مرض السكري وأمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية في المرتبة الثانية، إذ تقضي هذه الأمراض سنويا على حياة 41 مليون شخص في العالم، وتشكل 70% من أسباب الوفيات بشكل عام.

ويأتي بعد تلك الأمراض بحسب خبراء المنظمة وباء الإنفلونزا، حيث لا يستبعدون انتشاره خلال العام الحالي.

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أما الأوضاع المعيشية القاسية للناس، والتي تسببها المجاعة والجفاف والهجرة الإجبارية والنزاعات الحروب، فقد جاءت في المرتبة الرابعة.

وجاءت مقاومة المضادات الحيوية في المرتبة الخامسة، يليها في المرتبة السادسة فيروس إيبولا وفيروس حمى زيكا وغيرها من مسببات الأمراض القاتلة.

واحتل نقص المناعة البشرية المرتبة السابعة، وتبعه رفض التلقيح ضد الأمراض.

أما المرتبة التاسعة، فكانت من نصيب ما يسمى حمى الضنك التي تصيب المفاصل

ووضع الخبراء سوء الخدمات الطبية في نهاية القائمة.

المصدر: رامبلر