من دون حقن أو أقراص.. طريقة مبتكرة لتناول الأدوية!

توصل علماء من روسيا وأستراليا إلى طريقة جديدة لتناول الأدوية بعيدا عن الحقن وشرب الأقراص الدوائية.

وصرح علماء من جامعة موسكو الطبية الأولى، بأن المريض سيحتاج فقط إلى وضع لصاقة طبية على جسده.

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وأكد الخبراء أن الطريقة الجديدة، باستخدام اللصقات، تعد غير مؤلمة وتمنع مرور الدواء عبر الجهاز الهضمي والكبد، ما يقلل من مستوى الآثار الجانبية السلبية عليهما.

ويتم تطوير هذه الطريقة في تناول الدواء للمرضى الذين يعانون من اضطرابات في الذاكرة والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض السرطانية.

كما سيتم استخدام هذه الطريقة العلاجية المبتكرة لدى إعطاء المسكنات القوية، وفي إنتاج وسائل منع حمل أكثر أمانا وأقل ضررا على الصحة.

ويشير العلماء إلى الناحية السلبية الوحيدة للصقات الدوائية، والتي تتمثل في تكلفتها العالية واحتوائها على قائمة محدودة من العقاقير الطبية.

المصدر: إزفيستيا