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لصاقة ثورية لعلاج التهابات الفم!

الصحة

لصاقة ثورية لعلاج التهابات الفم!
University of Sheffield
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ابتكر باحثون من جامعة شيفيلد في بريطانيا بالتعاون مع خبراء شركة الأبحاث الدنماركية "Dermtreat A/S"، لصاقة طبية لمعالجة أمراض تجويف الفم.

ويؤكد الباحثون أن اللصاقة المبتكرة موجهة في المقام الأول لمكافحة التهاب الفم القلاعي المتكرر، ولعلاج مرض الحزاز المسطح "Lichen planus"، وغيره من الأمراض التي تسبب ظهور التقرحات والجروح في تجويف الفم. ووفقا للإحصائيات، فإن واحدا من بين 4 أشخاص في العالم يزور طبيب الأسنان مرة على الأقل بسبب أمراض الفم المختلفة.

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وتتكون اللصاقة التي سميت "Rivelin"، من لدائن البروبيلين والبوليمير وألياف نانوية، مشبعة بعقار من سترويد كلوبيتازول 17 بروبيونات (يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية).

وتتميز اللصاقة الجديدة بمرونة عالية تسمح بلصقها على أكثر الأماكن رطوبة في الفم دون أن تسقط. كما تتميز بإفرازها لمادة علاجية بشكل يجعلها أكثر فعالية.

وينتظر الفريق العلمي الآن موافقة الجهات المختصة للبدء بالاختبارات السريرية على لصاقة الفم الجديدة، وستجري على مرحلتين الأولى في الولايات المتحدة ومن بعدها في بريطانيا.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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