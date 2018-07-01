لصاقة ثورية لعلاج التهابات الفم!

ابتكر باحثون من جامعة شيفيلد في بريطانيا بالتعاون مع خبراء شركة الأبحاث الدنماركية "Dermtreat A/S"، لصاقة طبية لمعالجة أمراض تجويف الفم.

ويؤكد الباحثون أن اللصاقة المبتكرة موجهة في المقام الأول لمكافحة التهاب الفم القلاعي المتكرر، ولعلاج مرض الحزاز المسطح "Lichen planus"، وغيره من الأمراض التي تسبب ظهور التقرحات والجروح في تجويف الفم. ووفقا للإحصائيات، فإن واحدا من بين 4 أشخاص في العالم يزور طبيب الأسنان مرة على الأقل بسبب أمراض الفم المختلفة.

إقرأ المزيد

وتتكون اللصاقة التي سميت "Rivelin"، من لدائن البروبيلين والبوليمير وألياف نانوية، مشبعة بعقار من سترويد كلوبيتازول 17 بروبيونات (يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية).

وتتميز اللصاقة الجديدة بمرونة عالية تسمح بلصقها على أكثر الأماكن رطوبة في الفم دون أن تسقط. كما تتميز بإفرازها لمادة علاجية بشكل يجعلها أكثر فعالية.

وينتظر الفريق العلمي الآن موافقة الجهات المختصة للبدء بالاختبارات السريرية على لصاقة الفم الجديدة، وستجري على مرحلتين الأولى في الولايات المتحدة ومن بعدها في بريطانيا.

المصدر: فيستي