الجوع الدوري ينقذ من السمنة

بينت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة أديلايد ومعهد جنوب أستراليا للطب والبحوث الطبية (SAHMRI)، أن الجوع الدوري فعال في تخفيض الوزن ويمنع تطور السمنة.

وتفيد مجلة "Obesity"، بأن الدراسة أجريت بمشاركة 88 امرأة أعمارهن 35-70 سنة يعانين من السمنة، حيث تراوح مؤشر كتلة أجسامهن بين 25 و40.

وبموجب شروط التجربة، كان النظام الغذائي للمشتركات في التجربة قليل السعرات الحرارية واستهلكن 70% فقط من الطاقة المطلوبة.

وتكونت وجباتهن الغذائية اليومية من 35% دهون، 15% بروتين و50% كربوهيدرات. وخلال هذه الفترة، كانت مجموعة منهن تصوم بصورة دورية: كن يتناولن الفطور ومن ثم لا يتناولن الطعام لمدة 24 ساعة.

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وقد تبين أن نساء المجموعة التي كانت تصوم دوريا فقدن أكبر كمية من الوزن الزائد مقارنة بالنساء الأخريات. كما تحسنت حالتهن الصحية بدرجة كبيرة في نهاية التجربة.

ويقول الباحثون، إن "ضبط النفس الدائم هو الطريقة الأساس التي بواسطتها يمكن التخلص من الوزن الزائد والسمنة. ومن المؤسف أن الدراسة كشفت أنه من الصعب اتباع نظام غذائي معين خلال فترة طويلة. بيد أن الصوم الدوري يساعد في التغلب على هذه المشكلة بفعالية".

المصدر: ميديك فوروم