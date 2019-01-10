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الموسيقى تنقذ البشر من مرض شائع!

الصحة

الموسيقى تنقذ البشر من مرض شائع!
pexels.com-Ivan Boban
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وجد علماء بريطانيون أن 96% من الأشخاص الذين يشاركون في فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالموسيقى، يشعرون بالسعادة والهدوء أكثر من أصحاب المهن الأخرى.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الباحثين في جامعة ليستر البريطانية بينوا أن عزف الموسيقى والغناء في مكان العمل، يبعد الأشخاص عن الشعور بالعزلة ويعالج التوتر في فريق العمل ويقلل فرص الإصابة بالاكتئاب.

ولاحظ الباحثون أن التشجيع المنتظم للموظفين المشاركين بارتجالات موسيقية غنائية أثناء العمل، يحسن بشكل كبير من كفاءة العمل ويحد من تسرب الموظفين.

كما يشير العلماء إلى أن زيادة المشاركة الاجتماعية تساعد على تحسين نفسية العاملين في المكاتب وتبعدهم عن زيارة الطبيب النفسي، وتقلل من خطر الإصابة بأشكال حادة من الاكتئاب.

المصدر: ديلي ميل

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