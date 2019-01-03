عام الخنزير في أسوأ تجلياته في جورجيا

أكد الأطباء الجورجيون عبر التحاليل المخبرية، وقوع ست وفيات في بلادهم بإنفلونزا الخنازير.

وأثبتت التحاليل أن سبب الوفيات، كان الإصابة بفيروس H1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن كبير أطباء المركز الوطني للرقابة على الأمراض في وزارة الصحة الجورجية أميران غامكيرليدزه قوله، إنه تم حتى الآن تأكيد 144 إصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير، 140 منها بفيروس H1N1 و4 بفيروس H3.

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وأضاف: "هذا العام تنتشر سلالة H1N1 التي تتميز بقدر أعظم من العدوانية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن حتى الآن، اعتبار معدلات الإصابة في البلاد وبائية.

يشار إلى أن العام الجديد، هو عام "الخنزير" حسب التقويم الصيني.

المصدر: إنترفاكس