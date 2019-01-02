"معصم السيلفي" يهدد مدمني التقاط الصور!

قال طبيب من كاليفورنيا إن التقاط صور شخصية (سيلفي) أكثر من اللازم يمكن أن يسبب حالة عصبية مؤلمة.

وأطلق على آخر أخطار العصر الرقمي اسم "selfie wrist"، الذي يسبب شعورا بالخدر والوخز في المعصم والأصابع.

وقال الدكتور، ليفي هاريسون، وهو جراح عظام في سان فرانسيسكو، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد المرضى الذين يعانون من هذه الحالة، وهي إحدى أشكال متلازمة النفق الرسغي.

وأوضح الدكتور هاريسون أن تسهيل إمكانية الوصول إلى تقنيات وتطبيقات تحرير الصور، سيؤدي إلى زيادة عدد الحالات، خاصة بين الفتيات والشابات، حيث يصبح العصب الوسطي ملتهبا، ما يسبب حرقا أو وخزا أو تخدرا.

ويمتد العصب الأوسط من الساعد إلى راحة اليد، ويمر عبر ممر ضيق في الرسغ يعرف باسم "نفق الرسغ".

وقال الدكتور هاريسون، إن زيادة مرونة المعصم في الداخل، يمكن أن تسبب إحساسا بالوخز أو حتى ألما حادا.

وبهذا الصدد، قال الدكتور ليون بينسون، وهو جراح يد في معهد "Illinois Bone" للعظام والمفاصل، إن "مرفقك غير مصمم ليتم تثبيته مدة ساعة في كل مرة. الحركة هي الحياة، وجسمك مصمم للتنقل. حتى عندما تنام وأنت فاقد للوعي، فإن دماغك لديه طريقة تجعلك تتحرك بشكل دوري، حتى لا تظل في وضعية واحدة طوال الليل".

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ويقول هاريسون إن تثبيت الهاتف الذكي دون تحريك المعصم أو استخدام عصا السيلفي، يمكن أن يخفف الألم.

ويوصي الخبراء بضرورة ممارسة التمارين الخفيفة، بما في ذلك تدوير المعصم وفتح راحة اليد وإغلاقها أكثر من مرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحاجة إلى التقاط الصورة المثالية في أي لحظة، يمكن أن تسبب أكثر من مجرد مشاكل في المعصم، حيث قالت دراسة صدرت في أغسطس عام 2018، من مركز بوسطن الطبي، إن فلاتر السيلفي كانت تقود الفتيات المراهقات إلى الجراحة التجميلية مع التركيز على مظهرهن، على الرغم من حقيقة أن تطبيقات الصور تخلق إحساسا زائفا بالواقع.

وكشفت دراسة أجراها معهد عموم الهند للعلوم الطبية في نيودلهي، في يوليو عام 2018، أن أكثر من 250 شخصا حول العالم ماتوا أثناء التقاط صور سيلفي، بين أكتوبر 2011 ونوفمبر 2017.

وتم الإبلاغ عن أعلى عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا والولايات المتحدة وباكستان على التوالي.

المصدر: ديلي ميل