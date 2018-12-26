 
مباشر
عاجل
وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ورئيس جهاز الاستخبارات يزورون موسكو يوم السبت

استمرار اختبارات أول دواء لعلاج مرض السكري جذريا

الصحة

استمرار اختبارات أول دواء لعلاج مرض السكري جذريا
Globallookpress 001 Stewart Goldstein/Medicimage LTD
اختبار دواء لعلاج السكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8q9

يستمر اختبار المزيج الدوائي الذي ابتكره باحثون من الكلية الطبية لمستشفى "Mount Sinai" في نيويورك، والذي يمكن من زيادة عدد الخلايا المنتجة للإنسولين.

إقرأ المزيد
علامة مرتبطة بمرض السكري لا يجب تجاهلها!
علامة مرتبطة بمرض السكري لا يجب تجاهلها!

وقد يصبح هذا المزيج أول دواء في تاريخ الطب يعالج مرض السكري جذريا.

واكتشف العلماء أن الدواء الجديد الذي أطلقوا عليه اسم "هارمين" يمكنه العمل بمثابة "شاحن توربيني" لخلايا البنكرياس، لكي تنتج هرمون الإنسولين بكمية تعادل 10 أضعاف ما تنتجه خلايا بيتا في اليوم.

وعند إعطاء دواء هارمين مع دواء آخر يحفز نمو العظام، فإن كمية الإنسولين التي تنتجها خلايا بيتا تضاعفت 40 مرة.

ولا يزال هذا الدواء يخضع لاختبارات مختلفة، ولكن العلماء يعتقدون بأن هذا التأثير القوي في خلايا بيتا، قد يغير كل ما هو متعلق بعلاج مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني بصورة جذرية.

المصدر: ميديك فوروم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رسالة إلى روسيا.. ماذا يطلب فيها سيف الإسلام القذافي؟