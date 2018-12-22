إنجاب الأطفال يزيد خطر الإصابة بمرض قاتل!

أظهرت دراسة حديثة أن إنجاب الأطفال يزيد من خطر حدوث مشاكل قاتلة في القلب لدى النساء بنسبة 14%.

إقرأ المزيد

ويحذر الباحثون من أن الحمل والولادة يشكلان ضغطا دائما على جسد المرأة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو أمراض قلبية في وقت لاحق من الحياة، ويزداد الخطر مع كل طفل.

وقال الباحثون إن الأطباء يجب أن يراقبوا النساء عن كثب بعد أن يصبحن أمهات، بالإضافة إلى تقديم النصح إليهن بهدف تخليصهن من عادات الحياة السيئة للصحة، من قبيل التدخين وعدم النشاط وسوء التغذية وزيادة الوزن، والتي تتعلق جميعها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأجرى الباحثون تحليلا لبيانات أكثر من 3 ملايين امرأة، ويقول الفريق إن القلب يعمل بجد أكثر أثناء الحمل لتلبية احتياجات الأم والطفل.

إقرأ المزيد

وقال الباحث الرئيس الدكتور، دونغ مينغ وانغ، من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين: "قد يؤدي الحمل إلى التهاب في الجسم، وتراكم الدهون حول البطن وفي الدم والشرايين، ما يمكن أن يترك آثارا دائمة على نظام القلب والأوعية الدموية، ويؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة".

ووجدت الدراسة أنه مع كل ولادة، تشهد النساء ارتفاعا بنسبة 4% في مخاطر الإصابة بأمراض القلب، و3% في فرص الإصابة بالسكتة القلبية.

وبذلك، فإن زيادة حالات الحمل يمكن أن ترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية في المستقبل، وبالتالي تكون حياة المرأة محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد.

وفي المقابل، فإن الحمل ليس شيئا سيئا في جميع الأحوال، حيث يمكن أن يحمي النساء من سرطان الثدي في وقت لاحق من الحياة.

المصدر: ذي صن