 
مباشر
عاجل
ريابكوف: معاهدة الصواريخ ستكون في صدارة قمة بوتين وترامب في نوفمبر

اكتشاف فائدة جديدة للقهوة

الصحة

اكتشاف فائدة جديدة للقهوة
Frank May/picture alliance
اكتشاف فائدة جديدة للقهوة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kymu

استنتج علماء من الصين أن تناول القهوة بصورة منتظمة يخفض من خطر تطور مرض الوردية (طفح جلدي) الذي يصيب جلد الوجه، ويرافقه احمرار وتوسع الأوعية الدموية.

إقرأ المزيد
ما هو تأثير القهوة على الرغبة الجنسية؟

ويفيد موقع MedicalXpress بأن علماء معهد تشينغداو سعوا في إطار دراسة طويلة إلى دحض وجهة النظر التي تفيد بأن القهوة تساعد في تطور مرض الوردية.

ودرس العلماء وحللوا مؤشرات الحالة الصحية لأكثر من 82 ألف امرأة. والمثير في الأمر أن العلماء لم يعثروا على أي دليل لوجود علاقة بين تناول القهوة وتطور مرض الوردية، بل على العكس، اتضح من نتائج هذه الدراسة، أن تناول القهوة يخفض من خطر إصابة جلد الوجه بهذا المرض، ولكن آلية هذا التأثير لا تزال غامضة.

كما يشير الباحثون إلى أن العلاقة بين حالات تطور مرض الوردية عند من يتناول القهوة بانتظام وبين من يتناولها مرة في الشهر كانت 0.77.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النسخة المتطورة للمقاتلة الضاربة ميغ 29 "ملكة الإقلاع العمودي"