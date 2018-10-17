متلازمة تململ الساقين تثير الأفكار والسلوك الانتحاري!

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين لديهم مخاطر أكبر لظهور الأفكار الانتحارية.

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ويقول الباحثون إن الاضطراب العصبي الذي يتسبب في تحريك الساقين باستمرار، يجعل الشخص أكثر احتمالا بنحو ثلاث مرات في التفكير في الانتحار.

ويقول فريق البحث، من كلية الطب في جامعة بيل في ولاية كونيتيكت، إنه لا يعرف السبب الذي يجعل المتلازمة تدفع الناس إلى التفكير بالانتحار، لكنه يقول إن النتائج تظهر أن الأطباء بحاجة إلى مراقبة مرضاهم عن كثب لاكتشاف أي علامات على الميول الانتحارية بشكل مبكر.

وتعرف متلازمة تململ الساقين (RLS) بأنها حالة تؤدي إلى اضطراب لدى المصابين يجعلهم يحركون أرجلهم باستمرار، بسبب الإحساس بعدم الارتياح، والذي يعرف غالبا بأنه ارتعاش.

وغالبا ما تكون الأعراض أكثر حدة في الليل، عندما يكون الشخص جالسا أو مستلقيا في السرير، ما يعني أن المرضى غير قادرين على النوم جيدا في الليل.

ويعتقد الدكتور براين كو، وهو أستاذ في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة بيل، أنه من الممكن تماما أن يؤدي النوم السيئ إلى الاكتئاب وبالتالي إلى الانتحار.

ولإلقاء نظرة عن كثب على التأثير النفسي للمتلازمة، قام كو وزملاؤه بدراسة 192 مريضا ومجموعة مقارنة تضم 158 شخصا لا يعانون من المتلازمة، تتراوح أعمارهم جميعا بين 18 و89 عاما.

وملأت أفراد المجموعتين استبيانات حول المتلازمة والنوم والاكتئاب والأفكار والسلوك الانتحاري، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الديموغرافية والصحية.

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وحتى بعد حساب الاكتئاب وعوامل أخرى، وجد الباحثون أن 27% من الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين كانت لديهم أفكار أو سلوك انتحاري مقارنة بـ7% من المجموعة الثانية التي لا يعاني المشاركون فيها من أعراض المتلازمة.

ووجدت النتائج أن مرضى متلازمة تململ الساقين كانوا أكثر عرضة بـ 2.8 مرة للتفكير في السلوك الانتحاري. وتزيد احتمالات الانتحار لديهم إذا كانت متلازمة تململ الساقين شديدة أو شديدة جدا أو إذا عانوا أيضا من الاكتئاب.

وقال الدكتور بيتر فرانزين، الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي في جامعة بيتسبيرغ، والذي لم يشارك في الدراسة، لوكالة رويترز، إن الدراسة الجديدة تتفق مع النظريات الحديثة التي تظهر الصلة بين اضطراب النوم والتفكير الانتحاري.

ولم توضح الدراسة الجديدة ما إذا كان الرابط بين المتلازمة والانتحار يتعلق بآلية النوم أو بشيء آخر غير معروف، وهو ما يتطلب إجراء المزيد من الدراسات.

المصدر: ديلي ميل