 
مباشر

خففي وزنك للنجاة من الإصابة بالسرطان!

الصحة

خففي وزنك للنجاة من الإصابة بالسرطان!
imagebroker.com-© Michael Weber
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwgb

حلل علماء المركز الطبي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بيانات حياة وصحة أكثر من 61 ألف امرأة، واكتشفوا العلاقة بين الإصابة بالسرطان ووزن الجسم.

إقرأ المزيد
مضاد حيوي يقتل الخلايا العدوانية المسببة لعودة الأورام في سرطان الثدي مضاد حيوي يقتل الخلايا العدوانية المسببة لعودة سرطان الثدي

وتبين خلال البحث أنه خلال 11.5 سنة، أصيبت 3061 امرأة بسرطان الثدي. واتضح للباحثين أيضا، أن المشاركات في الاستبيان، اللواتي فقدن حوالي 5% من وزنهن، تناقص خطر إصابتهن بمرض السرطان بنسبة 12%، مقارنة بالنساء الأخريات.

كما اتضح للعلماء أيضا أن النسوة اللاتي تعرضن لزيادة في الوزن، ازداد خطر إصابتهن بالسرطان بنسبة 54%.

وقال أخصائي العلوم الطبية، رويان هليبوفسكي، لمجلة "EurekAlert"، إن "هذه البيانات تثبت أن برامج الحمية وفقدان الوزن، يمكن أن تؤثر إيجابيا على النساء وتجنبهن الإصابة بسرطان الثدي الذي أخذت الإصابة به تتنامى في كل أنحاء العالم".

المصدر: إزفيستيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. "الاستخبارات الأمريكية اعترضت اتصالات لمسؤولين سعوديين وهم يضعون خطة للقبض على خاشقجي"