خضروات في متناول الجميع تحمي من السرطان

أكد علماء معهد فرنسيس كريك في لندن ارتباط السرطان بشكل وثيق بالنظام الغذائي، وأن أفضل طريقة للوقاية منه تتمثل في تناول مواد غذائية تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وكشفت الدراسات التي جرت في السنوات الأخيرة عدة أنواع من الميكروبات التي لها علاقة بتطور السرطان في جسم الإنسان. وتساءل خبراء بريطانيون عن آلية حماية الأمعاء من نمو وتطور هذه الميكروبات. لذلك، بدأوا بالبحث عن مواد غذائية تؤثر في عمل خلايا الجهاز الهضمي وفي نبيت الأمعاء.

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واكتشف الباحثون من تجاربهم على الفئران المخبرية أن مادة I3C تؤثر إيجابيا في نبيت الأمعاء. وتوجد المادة بكثرة في مختلف أنواع الكرنب كالملفوف والبروكلي والقرنبيط. وقد ثبت للباحثين أنه تحت تأثير المادة I3C، تباطأ نمو الأورام في أمعاء الحيوانات المريضة. وتحسن هذه المادة نبيت أمعاء الحيوانات السليمة، مخفضة بذلك مستوى الالتهابات.

وفي ختام عملهم أعلن الباحثون، أنه على الرغم من أنه يستحيل تقريبا تغيير العوامل الوراثية المسببة لتطور السرطان، إلا أن نظاما غذائيا من الخضروات يمكنه تقليص تأثير هذه العوامل، لذلك فإنهم ينصحون ويؤكدون على ضرورة تناول مختلف أنواع الكرنب.

المصدر: ميديك فوروم