الجنس اللطيف خاصة.. أكثروا من شرب الماء!

توصل علماء أمريكيون من المركز الطبي الجنوبي الغربي إلى اكتشاف فائدة جديدة للإكثار من شرب الماء، خاصة لدى النساء.

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وذكر موقع "EurekAlert"، أن الباحثين الأمريكيين، أكدو أن شرب النساء لكمية 1.5 لتر إضافي من الماء يوميا يقيهن، بدرجة مضاعفة، من تكرار العدوى والإصابة بالتهابات المثانة.

ويعد العلماء هذه النتائج مهمة جدا لأن أكثر من نصف النساء يصبن بالتهابات المثانة المعدية، كواحدة من أكثر الأمراض المعدية المنتشرة بين النساء.

ويلاحظ الباحثون أن كمية كبيرة من السوائل المتناولة يوميا تساعد على التقليل من البكتيريا في الجسم بشكل كبير، وبالتالي تجنب انتشار العدوى.

المصدر: إزفيستيا