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قشور التفاح قادرة على محاربة أخطر أمراض العصر

الصحة

قشور التفاح قادرة على محاربة أخطر أمراض العصر
Globallookpress Felix Kästle/dpa
قشور التفاح تنقذ من مرض مميت
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اكتشف علماء من جامعة ويسكنسون في ماديسون بالولايات المتحدة، أن لقشور التفاح خاصية "قتل" الخلايا السرطانية.

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ويقول العلماء إن "مضادات الأكسدة في قشور التفاح يمكنها إبطاء نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا، وهي مفيدة أيضا في مكافحة سرطان الثدي".

واكتشف العلماء خلال التجارب السريرية مع الخلايا السرطانية وقشور التفاح أنه اتصال الخلايا بمستخلص قشور التفاح، يؤدي إلى إبطاء نمو هذه الخلايا ويقلص عمرها. كما أظهرت الدراسة أن تعرض الخلايا السرطانية لمستخلص قشور التفاح، يزيد فيها من بروتين "مربين" القادر على كبح نشاط الخلايا السرطانية.

كما يشير الخبراء إلى أن هذه ليست الخاصية العلاجية الوحيدة لقشور التفاح، لأنها كما عصير التفاح تحتوي على مواد مقوية للقلب والأوعية الدموية.

المصدر: ميديك فوروم

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