خمس مواد غذائية تبطئ الشيخوخة

يعتقد الخبراء الغربيون أن تناول مواد غذائية محددة يساعد في الحفاظ على النشاط والحيوية على الرغم من التقدم بالعمر.

ويعد التفاح أحد هذه المواد الغذائية، حيث أن تناوله بانتظام يجدد النشاط والحيوية، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والبوليفينول المضادة للأكسدة. كما تساعد هذه المركبات في تحسين عمل القلب، بحيث يمكن اعتبار تناول التفاح بصورة منتظمة وقاية فعالة من أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن التفاح يحسن عملية الهضم وعمل البنكرياس والكبد.

وينسب البنجر (الشمندر) أيضا إلى المواد المفيدة، حيث أن تناوله وعصيره يزيد من قدرة الجسم على التحمل بفضل حمض الفوليك الذي يساعد في خلق خلايا جديدة. كما أن البنجر يحفز عمل الدماغ ويحميه من عمليات الانتكاس المرتبطة بالتقدم في العمر. ويطلق على البنجر خضرة الجمال، لأنه يساعد في تطبيع ضغط الدم ويحسن المزاج وينظف الكلى والكبد، ويؤثر إيجابيا في حركة الأمعاء وعملية التمثيل الغذائي، ويخفض مستوى السكر في الدم وينشط نمو الشعر والأظافر.

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وعلى من يريد أن يبدو شابا دائما أن يتناول الأطباق المحتوية على الجيلاتين الغني بالكولاجين "بروتين الشباب". بفضل هذا البروتين، يتحسن وضع الجلد والشعر والنسيج العضلي. وتعزز الأحماض الأمينية الموجودة في الجيلاتين عضلة القلب والنشاط المعرفي.

وتأتي الفراولة في المرتبة الرابعة بين هذه المواد، فقد كشفت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة وارويك الطبية البريطانية أن تناول الفراولة يؤدي إلى تنشيط البروتين Nrf2 الذي يزيد من تركيز مضادات الأكسدة في الدم ويخفض مستوى الدهون والكوليسترول فيه.

وتحتوي الفراولة الناضجة على نسبة عالية من النحاس الذي يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد. كما تحتوي على أحماض مختلفة تساعد في تجدد خلايا الجلد ومضادة للالتهابات.

Globallookpress Jan Woitas/dpa

أما المادة الخامسة في هذه القائمة فهي الزيتون. حيث ينظف الزيتون الجسم من السموم وأملاح المعادن الثقيلة. وهو مفيد جدا للمسنين، لأنه يحتوي على الكالسيوم الذي يؤثر إيجابيا في نسيج العظام. كما يحتوي على أحماض دهنية مختلفة تعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، ما يساعد على تنظيف الأوعية الدموية.

المصدر: ميديك فوروم