شاهد.. أشخاص حاربوا السمنة وحصلوا على أجسام مثالية!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvgd
نشر موقع "life.ru" الروسي بعض الصور المأخوذة من صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص استطاعوا التغلب على الوزن الزائد وحصلوا على الأجسام التي كانوا يحلمون بها.
1- شاب استطاع إنقاص وزنه من 109 كلغم إلى نحو 80 كلغم، وحصل على جسم رياضي خلال 3 أعوام.
2- رجل استطاع أن يفقد 54 كلغم من وزنه خلال 3 أعوام.
3- تمكن من تخفيض وزنه من 173 كلغم، إلى 107 كيلوغرامات.
4- فقد نحو 35 كلغم بفضل المواظبة على الرياضة.
5- رجل فقد نحو 150 كلغم من وزنه خلال 3 أعوام تقريبا.
6- شاب تمكن من إنقاص وزنه من 135 كلغم، إلى 87 كلغم، بعد عامين من المواظبة على الرياضة.
المصدر: لايف. رو
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)