شاهد.. أشخاص حاربوا السمنة وحصلوا على أجسام مثالية!

نشر موقع "life.ru" الروسي بعض الصور المأخوذة من صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص استطاعوا التغلب على الوزن الزائد وحصلوا على الأجسام التي كانوا يحلمون بها.

1- شاب استطاع إنقاص وزنه من 109 كلغم إلى نحو 80 كلغم، وحصل على جسم رياضي خلال 3 أعوام.

2- رجل استطاع أن يفقد 54 كلغم من وزنه خلال 3 أعوام.

3- تمكن من تخفيض وزنه من 173 كلغم، إلى 107 كيلوغرامات.

4- فقد نحو 35 كلغم بفضل المواظبة على الرياضة.

5- رجل فقد نحو 150 كلغم من وزنه خلال 3 أعوام تقريبا.

6- شاب تمكن من إنقاص وزنه من 135 كلغم، إلى 87 كلغم، بعد عامين من المواظبة على الرياضة.

المصدر: لايف. رو