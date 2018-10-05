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شاهد.. أشخاص حاربوا السمنة وحصلوا على أجسام مثالية!

الصحة

شاهد.. أشخاص حاربوا السمنة وحصلوا على أجسام مثالية!
life.ru
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نشر موقع "life.ru" الروسي بعض الصور المأخوذة من صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص استطاعوا التغلب على الوزن الزائد وحصلوا على الأجسام التي كانوا يحلمون بها.

1- شاب استطاع إنقاص وزنه من 109 كلغم إلى نحو 80 كلغم، وحصل على جسم رياضي خلال 3 أعوام.

life.ru

2- رجل استطاع أن يفقد 54 كلغم من وزنه خلال 3 أعوام.

life.ru

3- تمكن من تخفيض وزنه من 173 كلغم، إلى 107 كيلوغرامات.

life.ru

4- فقد نحو 35 كلغم بفضل المواظبة على الرياضة.

Life.ru

5- رجل فقد نحو 150 كلغم من وزنه خلال 3 أعوام تقريبا.

life.ru

6- شاب تمكن من إنقاص وزنه من 135 كلغم، إلى 87 كلغم، بعد عامين من المواظبة على الرياضة.

life.ru

المصدر: لايف. رو

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