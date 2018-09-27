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ابتكار رغوة خاصة لغلق جروح الأعيرة النارية

الصحة

ابتكار رغوة خاصة لغلق جروح الأعيرة النارية
Globallookpress Oskar Eyb/http://imagebroker.com/#/search/
ابتكار رغوة لغلق جروح العيارات النارية
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ابتكر علماء كلية الطب في جامعة بنسلفانيا الأمريكية رغوة خاصة تغلق الجروح الناتجة عن الأعيرة النارية، ويمكنها إنقاذ حياة المصاب عند استخدامها خلال 15 دقيقة من إصابته.

وابتكرت الرغوة واختبرت في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا بموجب عقد موقع مع وزارة الدفاع الأمريكية، مدته ثلاث سنوات، وبكلفة 1.4 مليون دولار، يتضمن إنتاج رغوة نشطة تغلق الجروح الناتجة عن الأعيرة النارية، لوقف نزيف الدم ومنع تلوثها.

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وأثارت هذه الرغوة اهتمام الشرطة والعاملين في مجال الطب أيضا، لأنها قادرة على وقف نزيف الدم وغلق الجرح لمنع تلوثه، وهي بذلك تقدم خدمة كبيرة لأطباء سيارات الإسعاف الذين يواجهون حالات كثيرة يوميا، وعليهم خلال دقائق معدودة إنقاذ حياة المصاب. كما أن بالإمكان استخدامها لوقف نزيف الدم لحين وصول الأطباء.

وكشف المبتكرون أن الرغوة من مكونات يمكن إزالتها بعد فترة لعلاج الجرح إذا تطلب إجراء عملية، ويمكن للجراح تسخين "الرغوة" ومن ثم سحبها من الجرح وإجراء العملية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها العلماء الابتعاد عن الطرق التقليدية في خياطة الجروح واقتراح طرق بديلة. ففي السنة الماضية اقترح علماء من أستراليا غلق الجروح باستخدام صمغ (غراء) بروتيني خاص.

المصدر: وكالات

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