كيف نعزز مناعة الجسم في فصل الخريف؟

تنتشر في فصل الخريف أمراض البرد والإنفلونزا، ما يستدعي المزيد من الاهتمام بالصحة لمواجهة هذه الأمراض.

وإليكم بعض المعلومات والوسائل التي تساعد في الوقاية من الأمراض التي تنتشر في هذه الفترة من العام:

- لماذا تنخفض مناعة الجسم في فصل الخرف؟

لا يوجد جواب محدد على هذا السؤال. ولكن، تؤثر في جسم الإنسان في هذا الوقت مجموعة عوامل، ومنه الطقس وتغيراته. ومعظم البكتيريا والفيروسات تنشط في ظروف غياب الشمس، لأنها تحب الرطوبة ودرجات الحرارة المنخفضة.

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- كيف نعزز مناعة الجسم؟

يجب الاهتمام بالتغذية. ولكي نشعر بحالة صحية جيدة، يجب أن نحافظ على توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات، وأن نتناول أغذية غنية بفيتامينات A ،B5 ،C ،D ،F ،PP، التي تعتبر مهمة لجهاز المناعة. وهذه الفيتامينات موجودة في الجزر، الفلفل الأحمر، الطماطم والليمون والحمضيات الأخرى والمكسرات والبقول والتفاح والخضروات والسمك.

كما يجب ألا ننسى التمارين البدنية، لأن الحركة تنشط العمليات داخل الجسم وتحفز جهاز المناعة. حتى أن عملية تنظيف المنزل اليومية تعتبر من التمارين البدنية وتساعد في تحفيز مناعة الجسم.

يجب الاهتمام بالنوم، لأن قلته واضطراباته تضر بالصحة. بالطبع كل شخص يحتاج إلى فترة زمنية مختلفة للنوم، فالبعض تكفيهم 7 ساعات والبعض الآخر 9 ساعات.

كما يجب ألا نتجاهل التلقيح، لأنه وسيلة فعالة جدا للوقاية من الأمراض المعدية بما فيها الفيروسية التي تسبب الإنفلونزا.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الناس يحاولون تقوية مناعة جسمهم بتناول مستحضرات طبية مضادة للفيروسات. وفعلا، قد تساعد هذه المستحضرات في تقوية مناعة الجسم، ولكن يجب تناولها بعد استشارة الطبيب فقط، لتجنب الآثار الجانبية.

وتفيد هذه النصائح في تعزيز جهاز المناعة عند وجود ضعف بسيط، ولكنها لن تفيد المصابين بمرض نقص المناعة "الإيدز" مثلا، لأن على هؤلاء مراجعة الطبيب المعالج لكي يصف لهم الأدوية المناسبة.

المصدر: رامبلر