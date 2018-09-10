في يوم واحد.. عقار ثوري يقضي على "مرض الشتاء"!

أظهر دواء جديد مضاد للفيروسات قدرته في علاج الإنفلونزا الحادة غير المصحوبة بمضاعفات لدى البالغين والأطفال فوق سن 12 عاما.

وابتكرت مجموعة من علماء الولايات المتحدة عقارا جديدا لا يقضي على فيروس الإنفلونزا بسرعة فقط، بل ويتعافى المريض دون أن يترك العقار آثارا جانبية.

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وأطلق على الدواء الجديد اسم بالكوكسافير-ماربوكسيل "balkoxavir-marboxyl"، وهو فعال حتى ضد الأشكال المقاومة من فيروس الإنفلونزا. ويتميز بقدرته الكبيرة على الحد من فترة أعراض المرض وهو أسرع من الأدوية الأخرى بإزالة الفيروس من الجسم.

وأكمل علماء الولايات المتحدة واليابان المرحلة الأولى من التجارب السريرية على هذا العقار باختباره على أشكال فيروس الإنفلونزا غير المعقدة.

ويستعد العلماء الآن لإكمال سلسلة التجارب السريرية حتى نهاية العام، ويأملون في الحصول على الموافقة في إنتاج وطرح الدواء الجديد في أقرب وقت. وإذا سارت الأمور، جيدا سيكون الدواء متوفرا في الصيدليات عام 2018.

المصدر: لايف. رو