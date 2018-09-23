مواد غذائية تخفض ضغط الدم

أوصى خبراء جمعية أمراض القلب والأوعية الدموية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لتخفيض ضغط الدم.

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وذكرت صحيفة ديلي ستار، أن الباحثين أكدوا أن البوتاسيوم يخفض من كمية الملح في الجسم، عن طريق المساهمة في إفرازه عبر البول. كما أن هذه المادة تساعد على خفض التوتر في جدران الأوعية الدموية.

وأشار الخبراء إلى مجموعة من المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، وأهمها الخضروات الخضراء والأسماك ومنتجات الألبان منخفضة الدهون والموز.

كما أن البوتاسيوم موجود بنسب كبيرة في كل من الطماطم والثوم والبطاطا والفواكه والقرع والبقدونس والمكسرات والكاكاو والفاصولياء والشاي الأسود.

المصدر: إزفيستيا