فنلندا بصدد إنشاء سياج على حدودها مع روسيا

تعتزم السلطات الفنلندية إقامة سياج على الحدود مع روسيا لمنع خطر حمى الخنازير الأفريقية من اختراق حدود البلاد، وفقا لقناة التلفزيون الفنلندية Yle.

وذكرت القناة أن السياج الفولاذي يفترض أن يكون عقبة أمام الخنازير البرية التي قد تكون حاملة لحمى الخنازير البرية، التي يمكن أن تتأثر بها الخنازير المحلية.

وعثر على هذا المرض في الخنازير في مناطق روسية على مسافة مائتي كيلومتر من الحدود الفنلندية، وحتى اللحظة لم تسجل في فنلندا أي حالات بالإصابة بحمى الخنازير الأفريقية.

وتصل فترة حضانة مرض حمى الخنازير الإفريقية المعدي إلى أسبوعين، كما أن الحيوانات الناقلة للمرض تكون إما المصابة أو المتعافية منه.

ويدخل الفايروس جسم الحيوان عن طريق الطعام أو الجروح على الجلد أو الأغشية المخاطية أو لدغ الحشرات.

وحتى اللحظة، لم تكن هناك حالات إصابة بشرية بهذه العدوى، لكن وبالرغم من ذلك، فإن العلماء لا يستبعدون خطر إصابة البشر بهذا المرض حيث إن الفيروس يتطور بشكل غير متوقع، وهناك إمكانية زيادة عدد أصنافه في المستقبل.

المصدر: تاس