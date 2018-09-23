حمية اللحوم الحمراء.. مفيدة أم ضارة؟

أكد علماء من جامعة تورونتو في كندا، فائدة التناول المنتظم للحم البقر الطبيعي مع الخضار والتوابل على صحة الإنسان.

ووجد العلماء أن اتباع حمية غذائية تعتمد أساسا على تناول اللحوم الحمراء، وخاصة لحم البقر، مع الخضار والتوابل، يساعد على توازن عملية التمثيل الغذائي ويخلص الجسم من الوزن الزائد.

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وأشار الباحثون إلى أنه من المستحيل الحصول على عدد كبير من الفيتامينات الصحيحة والمواد الغذائية من مصادر أخرى غير اللحوم.

واتباع أي نظام غذائي يستثني اللحوم، يؤدي إلى إجهاد الجسم وإلى مشاكل صحية معقدة.

ووفقا للعلماء، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على اللحوم والخضروات ومياه الشرب النقية يجعل الجسم يعمل على أكمل وجه، ويوازن عملية التمثيل الغذائي ويسهل الهضم.

ولاحظ الباحثون أيضا فائدة جديدة لاتباع نظام غذائي يعتمد على اللحوم، وهي انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم، إذا تم تحضيرها بشكل صحيح ودون استخدام كميات كبيرة من الزيوت.

المصدر: لايف. رو