نظام غذائي بسيط يؤخر الشيخوخة ويكافح أمراض القلب

توصلت دراسة حديثة إلى أن التعديلات البسيطة على نظام الحمية الغذائية يمكن أن يساعد في إبطاء آثار الشيخوخة والتخفيف من احتمال الإصابة بأمراض القلب.

وقام الكاتب الصحفي، الدكتور مايكل موزلي، باستنباط نمط غذائي صحي وحمية تساعد على مكافحة أمراض القلب والخرف والسكري وحتى آلام المفاصل، وكل ذلك دون الحاجة لأي علاج.

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ويشير موزلي إلى أن النظام الغذائي "5:2" يساعد على إطالة العمر والظهور بشكل أكثر شبابا، وهذه الحمية يمكن تعديلها بوصفات شهية وجديدة اعتمادا على فلسفة موزلي في التحكم بالوزن.

وأظهر موزلي عبر مجلة "The Clever Guts Diet"، كيف أن تناول الأطعمة المخمرة مثل اللبن والخبز يعزز بكتيريا الأمعاء الجيدة، ويحسن الهضم ويساعد على إنقاص الوزن، إضافة إلى تعزيز نظام المناعة.

ومن خلال خطته الجديدة التي اقترحها عبر المجلة، يقدم موزلي كل ما يحتاج الشخص لمعرفته لكي يأكل دون حرمان ويشعر بأنه أصغر سنا فضلا عن مظهره الشبابي من خلال تحسن صحة البشرة والتغلب على التجاعيد وحتى إنعاش الحياة الجنسية.

وستكون هناك مجموعة من الوصفات ضمن المقال، يمكن اعتمادها خلال النظام الغذائي 5:2، وتعتمد تناول الطعام بشكل جيد مدة 5 أيام طوال الأسبوع، والصيام لمدة يومين.

ويقول موزل إنه ابتداء من الأسبوع المقبل وعلى مدى الأسابيع التالية، سيقوم بنشر فقرة يومية في صحيفة ميل أون صانداي، يورد فيها نصائح مفيدة حول نظامه الغذائي الجديد، والتي جمعها على مدى عقود من الزمن، مضيفا: "النبأ السار هو أنه مهما كان عمرك في الوقت الحالي، فيمكنك القيام بأشياء من شأنها تغيير صحتك لبقية حياتك".

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني