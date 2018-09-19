هل يجدد الجنس الشباب؟

وجد علماء بريطانيون أن ممارسة الجنس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، تساعد على تحسين الصحة وتجعل الإنسان يبدو أصغر من سنه بـ 15 عاما.

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ونشرت صحيفة ذا صن أن الباحثين وضحوا في بحثهم "أن على الإنسان الاعتناء بالنفس والتمتع بأفضل الأمور في الحياة ومنها ممارسة الجنس، بغض النظر عن العمر"، بحسب دراسة أجريت بتكليف من شركة "Neo G".

وأظهر المسح والفحص الصحي لآلاف البريطانيين، أن الأشخاص الذين يتمتعون بحياة جنسية نشطة ومنتظمة، تتباطأ لديهم عمليات الشيخوخة الجسدية. ويشعر الكثيرون من هؤلاء بأنهم يبدون أصغر من عمرهم بـ 15 عاما.

المصدر: إزفيستيا