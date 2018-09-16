أربعة أسباب خفية للسعال يجب الحذر منها!

يعاني كثيرون من سعال مفاجئ يظهر في أحيان كثيرة من دون سبب واضح، بيد أنه أحد أعراض مشكلة صحية، ويجب عدم تجاهله أبدا.

ولا تثير نوبات السعال أي قلق عند الكثيرين بشأن حالتهم الصحية. ولكن الأطباء يشيرون إلى أن السعال من دون أسباب واضحة، قد يشير إلى مشكلات صحية خطيرة تتطور في الجسم.

وغالبا ما تظهر هذه المشكلات الصحية على شكل حرقة في المعدة وتجشؤ، ونادرا ما يعاني الشخص من السعال وضيق التنفس، عندما يكون في وضعية الرقود.

1 - متلازمة التنقيط

يظهر السعال المزمن عند المصاب بمتلازمة التنقيط drip syndrome، حيث تسيل إفرازات تجويف الأنف على الجدار الخلفي للبلعوم وتصل إلى الجهاز التنفسي. ويمكن ملاحظة هذه الحالة عند التهاب الجيوب الأنفية والأنف، وللتخلص من السعال يجب علاج الزكام والالتهابات تماما.

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2- الديدان

يحمل زهاء مليار شخص على الكرة الأرضية في أمعائهم ديدان خيطية، وأكثرها انتشارا ديدان الأسكارس التي يمكن أن تسبب سعالا ترافقه في أحيان كثيرة حرقة في الصدر، ويزداد هذا الشعور عند التنفس العميق.

3- قصور القلب

ثلث مرضى قصور القلب يعانون من السعال، ومع ذلك نادرا ما يراجعون الطبيب بسبب ذلك.

ويظهر هذا السعال في الغالب في الليل أو بعد نشاط بدني مكثف. وفي هذه الحالة، لا تنفع الأدوية الخاصة بعلاج السعال. لذلك من الأفضل مراجعة الطبيب وتناول الأدوية الخاصة لعلاج القلب.

4- الذبحة الصدرية

ترافق نقص تروية القلب الآم حادة متكررة في الصدر، لذلك يطلق عليها عادة "الذبحة الصدرية". وفي هذه الحالة، يمكن ملاحظة سعال جاف عند المصاب. لذلك على كل من تجاوز 45 سنة من العمر ولا يشكو من مشكلات صحية في الرئتين، مراجعة أخصائي بأمراض القلب عند تكرار سعال جاف ترافقه آلام الصدر.

المصدر:رامبلر