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فوائد خارقة لتناول الحليب في وجبة الفطور!

الصحة

فوائد خارقة لتناول الحليب في وجبة الفطور!
pexels- Pixabay
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أكد علماء من جامعة غويلف في مقاطعة أونتاريو الكندية مجموعة من الفوائد التي لا تخطر على بال جراء تناول الحليب في وجبة الفطور.

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وأجرى الباحثون الكنديون دراسة شارك فيها 32 متطوعا، طلب منهم تناول طبق من الحبوب و250 ميلليلترا من الحليب في وجبة الإفطار.

وقسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات، الأولى تناولت حليبا دسما غنيا بالبروتينات والثانية تناولت حليبا متوسط الدسم والثالثة تناولت حليبا مخلوط بالماء (قليل الدسم).

وقاس العلماء طوال النهار نسبة الغلوكوز في الدم لمشاركي المجموعات الثلاث عدة مرات. فاتضح أن تناول الحليب الغني بالبروتين يقلل من مستوى السكر في الدم، ويحفز إنتاج هرمون يبطئ عملية الهضم، ما يجعل شعور الشبع لدى الإنسان يستمر لفترة أكبر في النهار.

المصدر: إزفيستيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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