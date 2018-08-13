ماذا يحدث إذا تناول الإنسان البيض يوميا؟

يؤكد العلماء على أنه في حال عدم وجود موانع خاصة، فإن تناول بيضتين يوميا له فوائد كثيرة جدا.

فمثلا عند تناول بيضتي دجاج في اليوم، يحصل الجسم على نسبة مثالية من مركب كولين الكيميائي، وهو من المواد الأساسية اللازمة لضمان النشاط الطبيعي للدهون الفوسفاتية التي توفر الاتصالات بين خلايا الدماغ. كما يسبب نقص هذا المركب انخفاض الذاكرة.

ووفقا لنتائج العديد من الدراسات العلمية، فإن النساء اللواتي تناولن في سن المراهقة بيضتين يوميا، انخفض خطر إصابتهن بالسرطان بنسبة 18%.

كما يحتوي بيض الدجاج على مجموعة فيتامين "بي" التي تضمن صحة الجلد والأظافر والشعر والجهاز العصبي. لذلك فإن البيض مفيد جدا للنساء الحوامل، حيث أنه يساعد في تكوين كريات الدم الحمراء والأنبوبة العصبية للجنين، ويمنع تأخر النمو العقلي للطفل.

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كما أن الكوليسترول الموجود في بيض الدجاج غير ضار، لأنه متوازن مع الدهون الفوسفاتية والأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تخفض من مستوى مركبات الدهون الثلاثية، وهي بذلك تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويساعد مركب اللوتين الموجود في البيض في الحفاظ على وظيفة وعمل العيون.

ويعد بيض الدجاج مصدرا هاما للبروتين والأحماض الدهنية الضرورية لخلايا الجسم، ويساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، وقد بينت نتائج اختبارات العلماء في هولندا أن تناول البيض يساعد على تبييض البقع الجلدية وإزالة التجاعيد.

المصدر: ميديك فوروم