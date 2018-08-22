صحح معلوماتك الخاطئة عن السكر!

لم تدحض دراسات خبراء مركز أبحاث مستشفى بريغهام في الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأساطير حول مخاطر تناول السكر فحسب، بل أكدت أن تناوله يساهم في زيادة متوسط عمر الإنسان.

ونشرت مجلة "MedicalXpress" الدراسة التي أجراها الخبراء، قبل 25 عاما، على استبيان شارك فيه 15 ألف متطوع تراوحت أعمارهم بين 45 و64 سنة، أجابوا على أسئلة حول نظامهم الغذائي وما يتناولونه عادة من سعرات حرارية يومية ومصادرها.

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ووجد العلماء، بعد تحليل عناصر النظام الغذائي لمن بقي حيا من المشاركين في الدراسة التي مر عليها 25 عاما، أن كمية معتدلة من السكريات والكربوهيدرات تساعد على تعزيز الصحة، وتحسن عمل القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ.

كما أكد العلماء من نتائج هذه الدراسة على أن نسبة معينة من "السكر والكربوهيدرات" ترفع معدل متوسط عمر الإنسان بنسبة 33 عاما. ويعمل الباحثون الآن على تحديد النسب الصحية التي يوصى بتناولها الإنسان بشكل عام، ولائحة أخرى بالنسبة التي يجب أن يتناولها أصحاب الأمراض المختلفة.

المصدر: لايف. رو