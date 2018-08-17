إنشاء مادة كيميائية شبيهة بالغراء قد تمنع الإصابة بمرض لا دواء له

كشفت اختبارات أجريت على الفئران أن جزيئا تم إنشاؤه حديثا يشبه الغراء، قد يعزز الذاكرة ويقي من مرض ألزهايمر.

ويأمل العلماء في أن تمكن هذه "الفكرة الذكية" من الحماية من مرض ألزهايمر، الشكل الأكثر شيوعا للخرف، حيث لا يوجد حاليا علاج لهذا المرض، لكن الأدوية المتوفرة تبطئ تقدمه في حال رصده في وقت مبكر.

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وقام العلماء الألمان باختبار الجزيء الجديد على أمل أن تمكن الطريقة الجديدة من وقف خلايا الدماغ من الانفصال عن بعضها.

ويحمل الجزيء الذي أنشأه العلماء اسم "CPTX"، ويقوم بحماية الروابط الحيوية بين خلايا الدماغ التي تنقل الإشارات والتي تسمى المشابك.

لكن عالم الأعصاب في جامعة كارديف، البروفيسور جون آغليتون، حذر من أن النتائج الواعدة على الفئران نادرا ما تتكرر في البشر، عندما يتعلق الأمر بتجريب الأدوية والعلاجات.

وقام العلماء في المركز الألماني للأمراض العصبية في ماغدبورغ بتجريب "CPTX" على الفئران المعدلة عبر خلق أعراض مشابهة لمرض ألزهايمر.

وقال الفريق إن أداء القوارض التي حصلت على المادة الكيميائية الشبيهة بالغراء كان أفضل في اختبارات الذاكرة.

المصدر: ديلي ميل