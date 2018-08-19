اكتشاف فائدة جديدة للأسماك والخضروات

اكتشف علماء جامعة كورتين الأسترالية أن تناول كمية كبيرة من الأسماك والخضروات يخفض خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن علماء الجامعة درسوا وحللوا بيانات ومعلومات جمعوها خلال دراسة مطولة أعوام 2003-2006 (Ausimmune Study)، مكرسة للبحث عن علاقة بين عوامل البيئة وأمراض الجهاز العصبي "Demyelinating disease"، بما فيها التصلب المتعدد، والتي تتضمن تلف غشاء المايلين الخارجي لخلايا الجهاز العصبي.

واشترك في هذه الدراسة 252 مريضا يعانون من التصلب المتعدد، و446 أصحاء. وملأ المشاركون استمارة استبيان بشأن المواد الغذائية التي يتناولونها عادة.

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وقسم الباحثون المشتركين إلى مجموعتين بحسب النظام الغذائي، الأولى لها نظام غذائي صحي (بيض، سمك، خضروات)، والمجموعة الثانية تتبع نظاما غذائيا غربيا (مواد غذائية غنية بالدهون). وتبين النتيجة أن الذين يميلون لتناول الأسماك والخضروات انخفض خطر إصابتهم بالتصلب المتعدد بنسبة 50% مقارنة بالذين يميلون إلى تناول اللحوم والمواد الغذائية الدهنية.

المصدر: لينتا. رو