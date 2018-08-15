اللحوم قد تكون مصدر عدوى قاتلة

أجرى علماء البيولوجيا بجامعة القاهرة دراسة أظهرت نتائجها أن لحم البقر وأنواع اللحوم الأخرى، قد تكون مصدرا خطرا للسوبر بكتيريا التي يمكن أن تسبب وباء غير قابل للعلاج.

وتنسب إلى السوبر بكتيريا الميكروبات المقاومة لمفعول المضادات الحيوية. وقد أعلن العلماء أن "الحاضنة" الرئيسية لهذه البكتيريا هي مزارع تربية المواشي التي تستخدم المضادات الحيوية لتسريع نمو أبقار اللحم.

واختبر علماء جامعة القاهرة 250 قطعة لحم بقر ودجاج وطنية ومستوردة اشتروها من أسواق القاهرة. وقد بينت التحاليل المخبرية أن نصف هذه القطع يحتوي على كمية كبيرة من العصيات، وعثروا في ثلثها على أبواغ Bacillus cereus تسبب التهابات في الجهاز الهضمي. ويؤكد العلماء على أن عملية طبخ اللحوم لا تقضي على هذه الأبواغ، حيث تتحمل سمومها درجة غليان الماء.

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كما اكتشف الباحثون في قطع اللحوم عصيات مرضية أخرى توجد عادة في التربة والمياه.

ويقول الباحثون إن "أكثر من نصف الميكروبات المكتشفة هي ناقلة لجين cytK الذي يجعلها سامة للجسم. فمثلا 30-40% منها يمكن أن تنتج سموما مختلفة لجسم الإنسان nhe ،hbl ،entFM وغيرها. ومعظمها مقاومة للبنسلين والمضادات الحيوية الأخرى".

ويؤكد الباحثون على أن أخطر أنواع ميكروبات اللحوم قد تظهر في السنوات المقبلة، إذا بقي مستوى استخدام المضادات الحيوية في مزارع تربية المواشي والدواجن على ما هو عليه اليوم.

المصدر: وكالات