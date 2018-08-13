 
مباشر

هل يمنع تناول الأسبرين يوميا إصابة النساء بالإيدز؟

الصحة

هل يمنع تناول الأسبرين يوميا إصابة النساء بالإيدز؟
Gettyimages.ru Tetra Images
هل يؤدي تناول الأسبرين يوميا إلى منع إصابة النساء بالإيدز؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn69

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأسبرين بشكل يومي يمكن أن يقلل من خطر إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 35%.

ولإصابة شخص ما، يتطلب الفيروس خلايا حساسة في الجهاز التنازلي، وأظهرت الدراسات السابقة أن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة لامتلاك هذه الخلايا الضعيفة.

إقرأ المزيد
الأسبرين يخفض خطر إصابة النساء بتسمم الحمل المميت الأسبرين يخفض خطر إصابة النساء بتسمم الحمل القاتل

واختبر الباحثون في جامعة مانيتوبا هذه النظرية بإعطاء جرعات منخفضة من العقاقير المضادة للالتهاب لمجموعة من النساء في كينيا.

وكانت النتائج صادمة، حيث انخفض عدد الخلايا المستهدفة بفيروس نقص المناعة البشرية في أجهزتهن التناسلية بنسبة 35%، بعد 6 أسابيع.

والآن، بعد سنوات من الدراسة، لم تصب النساء اللواتي يتلقين جرعات يومية من الأسبرين بالفيروس.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور كيث فاوك، إن "هذه النتائج واعدة للغاية". ولكنه أكد أنه من غير المحتمل اعتماد الأسبرين كإجراء وقائي من الفيروس، على الرغم مما أظهرته الدراسة من نتائج تشير إلى أن أولئك الذين لديهم خطر كبير للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، يجب أن يفكروا في إضافة الأسبرين إلى تدابير الحماية الخاصة بهم.

ويقول فاوك إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لاستكشاف نطاق فوائد ومضار تناول الأسبرين بشكل يومي، والجرعات المختلفة التي يمكنها منع الإصابة بهذا الفيروس.

المصدر: ديلي ميل

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا