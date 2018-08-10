كيف "أقنعت" فرنسا مليون شخص بالإقلاع عن التدخين خلال سنة واحدة؟

استطاعت فرنسا تخفيض أعداد المدخنين لديها عام 2017، باتباع سياسة جديدة للحد من التدخين ومضاره، ليصبح عدد المقلعين عنه خلال سنة واحدة مليون شخص.

ونقلت قناة "BFMTV" التلفزيونية أن هذا الانخفاض الكبير والسريع في أعداد المدخنين في فرنسا جاء نتيجة زيادة مطردة في أسعار السجائر.

ووفقا لبيانات مكتب الجمارك الرئيسي، فقد انخفضت مبيعات التبغ بنسبة 9.2% بدءا من يناير 2018. وكان آخر ارتفاع في الأسعار في شهر مارس الماضي بمعدل 94 سنتا لعلبة السجائر.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن تأتي الزيادة التالية، في أبريل 2019، حيث ستبلغ 50 سنتا، ثم تليها زيادة أخرى في نوفمبر 2019، بـ50 سنتا أيضا.

وستصبح قيمة علبة السجائر الواحدة بحلول عام 2020 حوالي 10 يورو. وبحسب رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إيفا مارتين، سيصل سعر علبة السجائر إلى 15 يورو. ويذكر أن متوسط سعر علبة السجائر اليوم في فرنسا يبلغ حوالي 8 يورو.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين: "مع ارتفاع الضرائب بإمكاننا أن نأمل باستمرار هذه النتائج". ووفقا للوزارة فقد انخفض عدد المدخنين في فرنسا بمن فيهم العاطلون عن العمل، بنسبة تراوحت من 34% إلى 38.8%.

المصدر: نوفوستي