السكتة الدماغية تتناسب طرديا مع التدخين

أكد علماء أمريكيون تزايد نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية طرديا مع عدد السجائر المدخنة.

وحلل علماء جامعة ميريلاند في بالتيمور دراسة شملت 615 رجلا تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة، أصيبوا بسكتة دماغية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقارنوها ببيانات صحية لـ 530 رجلا يتمتعون بصحة جيدة من نفس الفئة العمرية.

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وتم تقسيم المتطوعين إلى عدة مجموعات بما في ذلك المدخنين والمدخنين السابقين وأولئك الذين لم يدخنوا أبدا، وسجلوا أيضا عدد السجائر التي يدخنها الشخص يوميا.

واتضح أن الذين يدخنون أقل من 11 سيجارة يوميا كانوا معرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أكثر من الذين لم يدخنوا في حياتهم بنسبة 46%.

أما الذين يدخنون علبتين أو ثلاثة علب سجائر يوميا، فتبين أنهم أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية أكثر من غيرهم بخمس مرات.

وأكدت الدراسة أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بنسبة 88% لدى المدخنين مقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا في حياتهم أبدا.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو