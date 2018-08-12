امتنع عن منتج واحد تحصل على بشرة صحية نضرة!

وجد خبراء الأمراض الجلدية والتناسلية في جامعة إيموري في أتلانتا أن الحفاظ على بشرة نضرة يكمن في الامتناع عن تناول نوع محدد من المنتجات الغذائية.

وأكد الأخصائيون الأمريكيون أن كثرة تناول الحليب ومنتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشاكل في الجلد، ويحفز ظهور عدد كبير من البثور وحب الشباب، وقد يغير من هيكلية لون الجلد البشري.

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وقال أطباء الجلدية في مقال نشرته مجلة "Business Insider"، إن الحليب قليل الدسم يحتوي على نفس الكمية تقريبا من السكر في الحليب العادي، وهو الذي يسبب انتشار الأمراض الجلدية كحب الشباب، حيث تتغير الهياكل الشعرية الدهنية في البشرة، بسبب تضاعف عمل الغدد الدهنية وانهيار بنيتها، ما يؤدي إلى ظهور البثور.

ونصح الأطباء المرضى الذين يستخدمون علاجات لأمراضهم الجلدية، باتباع حمية غذائية لا وجود للحليب فيها تماما، لكي تعمل الأدوية والعقاقير الطبية بشكل أكثر فعالية.

المصدر: لايف. رو